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عربي-دولي

خطر كبير.. إسرائيل تحذّر مواطنيها من السفر إلى 15 دولة

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:04
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أصدر جهاز الأمن القومي الإسرائيلي (NSH) تحذيرا شديدا للإسرائيليين من السفر خلال الفترة الراهنة وحتى إشعار آخر إلى 15 دولة.

وكشف الإعلام الإسرائيلي إنه وفقا لجميعة المساعدة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، فأن هناك خطر شديد لأي إسرائيلي إذا فكر في السفر إلى شبه جزيرة سيناء، وهي مقصد سياحي شهير بين الإسرائيليين، حيث يقوم الكثير من الإسرائليين بالسفر إلى هناك بالرغم من كل التحذيرات.
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القائمة التي تضم 15 دولة "تشكل زيارتها خطورة خاصة على الإسرائيليين" ومن بينها مصر والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية، والأردن وإيران وتركيا.

وقال موقع ice الإخباري الإسرائيلي، إنه قبل "عطلة تشرين" وموسم السفر المتزايد، أصدر مقر الأمن القومي (NSH) تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى الخارج.

وركز التحذير على المخاطر المتزايدة الناجمة عن تبادل المعلومات على الشبكات الاجتماعية وزيادة التهديدات المسلحة. (روسيا اليوم)

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