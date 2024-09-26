"مراسلون بلا حدود" تندد بقتل إسرائيل صحفيين في غزة

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نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" باستشهاد الجيش الإسرائيلي عددا من زملائهم الصحفيين في قطاع غزة، وذلك من خلال احتجاج نظمته في العاصمة الفرنسية باريس.وبحسب منشور للمنظمة على منصة إكس، الخميس، أقيمت اليوم احتجاجات في عدة بلدان للمطالبة بحماية الصحفيين الفلسطينيين وإحياء ذكرى من استشهد منهم في غزة.وإحدى هذه الفعاليات أقيمت في ساحة حقوق الإنسان بالقرب من برج إيفل في باريس.وحمل الناشطون لافتة كتب عليها "بالنظر إلى معدل قتل الصحفيين في غزة، قريبا لن يبقى أحد ليبقيكم على اطلاع".كما غطى المشاركون خيمة نصبوها في الساحة بسترات بيضاء مكتوب عليها كلمة "صحافة" بطلاء أحمر يرمز إلى الدم.وقال مدير "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتن، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للمنظمة، إن "مذبحة الصحفيين في غزة يجب أن تتوقف".وأشار إلى أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل لا تستهدف الصحافة في فلسطين فقط، بل تهدد أيضا حق الناس في الحصول على معلومات مستقلة من مناطق الصراع الأكثر متابعة في العالم.وأضاف: "نطالب بحماية الصحفيين في غزة وإنهاء الإفلات من العقاب وفتح المنطقة أمام الصحفيين الأجانب". (الأناضول)