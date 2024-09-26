بعد تهديدات بوتين النووية.. كيف ردت واشنطن؟

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اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النووية الجديدة بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق".ويأتي تصريح بلينكن في أول رد من واشنطن على تهديدات بوتين النووية خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي الأربعاء.وكان بوتين أعلن أن روسيا ستنظر في "إمكان" استخدام الأسلحة النووية في حال "إطلاق كثيف" لطائرات أو صواريخ أو طائرات مسيّرة على أراضيها، في وقت تحاول كييف إقناع الغرب بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى في إطار النزاع مع موسكو.وقال بوتين خلال الاجتماع "سننظر في مثل هذا الاحتمال إذا تلقينا معلومات موثوقة عن إطلاق كثيف لوسائل هجوم جوي وعبورها حدود دولتنا. أشير إلى الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والمسيّرات والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من الطائرات".وأضاف أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمتها أي دولة، وإن أي هجوم تقليدي عليها بدعم من قوة نووية سيعتبر هجوما مشتركا.وشدد بوتين أن روسيا ستنظر في استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم جوي "كبير".