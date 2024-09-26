Advertisement

عربي-دولي

أرمينيا تصدق على لائحة ترسيم الحدود مع أذربيجان

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1252630-638629836434881522.jpg
Doc-P-1252630-638629836434881522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدّقت المحكمة الدستورية في أرمينيا، الخميس، على اللائحة المشتركة التي تنظم مبادئ عمل اللجنتين الأرمينية والأذربيجانية فيما يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمن برس"، أقرت المحكمة الدستورية بأن اللائحة المقدمة إليها تتوافق مع الدستور الأرميني.
Advertisement
ونقلت الوكالة بيانا للمحكمة قالت فيه: "الالتزامات والأنشطة المحددة في لائحة لجنة ترسيم حدود الدولة وأمن الحدود بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، تتوافق مع الدستور".
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2024-09-26
16:31 | 2024-09-26
16:00 | 2024-09-26
16:00 | 2024-09-26
15:53 | 2024-09-26
15:44 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24