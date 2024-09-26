أرمينيا تصدق على لائحة ترسيم الحدود مع أذربيجان

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(الأناضول)

صدّقت المحكمة الدستورية في أرمينيا، الخميس، على اللائحة المشتركة التي تنظم مبادئ عمل اللجنتين الأرمينية والأذربيجانية فيما يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.ووفقاً لوكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمن برس"، أقرت المحكمة الدستورية بأن اللائحة المقدمة إليها تتوافق مع الدستور الأرميني.ونقلت الوكالة بيانا للمحكمة قالت فيه: "الالتزامات والأنشطة المحددة في لائحة لجنة ترسيم حدود الدولة وأمن الحدود بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، تتوافق مع الدستور".