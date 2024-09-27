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صحة

أوروبا تطلب وقف هذا الدواء فوراً... ما هي أعراضه؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 07:18
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طلبت وكالة الأدوية الأوروبية وقف بيع دواء "أوكسبريتا" المخصص لعلاج مرض الخلايا المنجلية والذي تنتجه شركة "فايزر"، مؤكدة أن على الأطباء التوقف عن استخدامه.

وجاءت دعوة وكالة الأدوية الأوروبية عد يوم من إعلان شركة الأدوية الأميركية أنها ستسحب طوعا عقار "أوكسبريتا" من الأسواق العالمية.
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ويُستخدم "أوكسبريتا" لعلاج داء الخلايا المنجلية، وهو مرض في الدم يحتمل أن يودي بحياة المصاب به ويطال بشكل رئيسي ملايين الأشخاص من أصل أفريقي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي.

وأظهرت دراستان أن المرضى الذين استخدموا "أوكسبريتا" تعرضوا لعدد أكبر من "نوبات انسداد الأوعية الدموية"، أي ألم حاد ومضاعفات محتملة مثل التهاب المفاصل والفشل الكلوي وحوادث مرتبطة بالأوعية الدماغية. (سكاي نيوز)
 
 
 

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