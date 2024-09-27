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إقتصاد
لا صفقات ذهبية.. أسهم دبي تعاني
Lebanon 24
27-09-2024
|
10:00
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تواجه الأسهم في دبي خطر التراجع، حيث تتزايد المخاطر الجيوسياسية، وتشح الصفقات الذهبية.
فارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 12% خلال الربع الحالي بالغاً أعلى مستوى منذ عام 2014. وتعد مكاسبه بين العشرة الكبار على قائمة تضم أكثر من 90 مؤشراً للأسهم على مستوى العالم تتبعها "بلومبرغ".
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وصعد المؤشر بفضل الأسهم المرتبطة بقوة اقتصاد دبي ونمو عدد السكان، وقاد الارتفاع مؤسسات مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة "سالك" المشغلة لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).
وفي عام شهد أسوأ ركود في الطروحات الأولية للجمهور منذ الأزمة المالية العالمية، كانت بنوك الاستثمار التي تغطي صفقات في الشرق الأوسط أكثر نشاطاً من أي وقت مضى.
كما ساعدت أخبار أرباح الشركات الإيجابية وانخفاض التأثر بالتغيرات في أسعار النفط مقارنة بنظيراتها في منطقة الخليج، في ارتفاع أسهم مؤشر دبي. وتستفيد سوق الأسهم في الإمارة من السياحة والطلب على العقارات أكثر من جيرانها مثل أبوظبي والرياض. ولكن بعد الارتفاع القوي في أسعار الأسهم، قد يصبح المستثمرون حذرين بشأن ما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في قيم الأسهم. (بلومبرغ)
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