صحيفة "جيروزاليم بوست" تكشف: هكذا يحبط الموساد الهجمات الإيرانية على اليهود في الدول الأجنبيّة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة أنّ "الموساد أحبط أكثر من 50 هجوماً مدعوماً من إيران على يهود في دول أجنبية منذ 7 تشرين الأول".



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "إحباط الهجمات يتم بتعاون بين الموساد وأجهزة مخابرات أجنبية وأحيانا بتصرف منفرد وسري من الموساد"، مضيفاً "مخابرات دول ليس لها علاقات مع إسرائيل تعاونت مع الموساد لشعورها بإهانة من انتهاك إيران سيادتها". (الجزيرة)

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