إعصار "جون" يحدث دمارا واسعا في المكسيك

Advertisement

ألحق إعصار "جون" المصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل المكسيك على المحيط الهادئ، بحسب وكالة "روسيا اليوم".وأشارت السلطات المكسيكية الى ان 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة التي غمرت ولاية أكابولكو تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المكسيك العام الماضي بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.