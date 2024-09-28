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إعصار "جون" يحدث دمارا واسعا في المكسيك

Lebanon 24
28-09-2024 | 02:26
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 ألحق إعصار "جون" المصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل المكسيك على المحيط الهادئ، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وأشارت السلطات المكسيكية الى ان 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة التي غمرت ولاية أكابولكو تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المكسيك العام الماضي بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.
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