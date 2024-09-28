مسؤول عن ضرب الجولان.. إسرائيل تغتال قائدا لحماس في سوريا هذه هويته

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ضربت إسرائيل جنوب سوريا وذلك بالتزامن مع قصفها مناطق عدة لاسيما في البقاع اللبناني.فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي اليوم السبت، مقتل "قائد حماس في جنوب سوريا".وأضاف أن الطائرات الحربية استهدفت موقع أحمد محمد فهد قائد حماس في منطقة بالجنوب السوري.تهديد بالتصفيةكما أشار إلى أن فهد كان مسؤولًا عن عمليات عديدة ضد الجيش الإسرائيلي من الجنوب السوري بما في ذلك إطلاق القذائف الصاروخية نحو هضبة الجولان المحتل.هذا وهدد بتصفية مقاتلي حماس في كل مكان يعملون منه، وفق تعبيره.(العربية)