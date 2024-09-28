اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فوق إسرائيل

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وأوضح في بيان: "قبل قليل، دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن" باتجاه إسرائيل.ثم أعلن لاحقاً أن الدفاعات الجوية اعترضته، وفق فرانس برس.كما اعترضت إسرائيل 3 أهداف جوية فوق البحر الأحمر.