Advertisement

عربي-دولي

حرب المسيّرات الروسية الاوكرانية مستمرة

Lebanon 24
29-09-2024 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1253819-638631965950106134.png
Doc-P-1253819-638631965950106134.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 125 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "تم إسقاط 67 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فولغوغراد، و17 فوق مقاطعة بيلغورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و18 فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة في مقاطعة كورسك، وواحدة في إقليم كراسنودار، و3 فوق بحر آزوف". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:50 | 2024-09-29
06:50 | 2024-09-29
06:49 | 2024-09-29
06:46 | 2024-09-29
06:40 | 2024-09-29
06:00 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24