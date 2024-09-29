حرب المسيّرات الروسية الاوكرانية مستمرة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 125 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا.وجاء في بيان الوزارة: "تم إسقاط 67 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فولغوغراد، و17 فوق مقاطعة بيلغورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و18 فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة في مقاطعة كورسك، وواحدة في إقليم كراسنودار، و3 فوق بحر آزوف". (روسيا اليوم)