الخارجية الصينية: بكين تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان

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أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "بكين تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان"، بحسب "رويترز".وقالت وزارة الخارجية الصينية على موقعها على الإنترنت: "إن الصين تحث كل الأطراف، وبخاصة إسرائيل على تهدئة الوضع على الفور ومنع اتساع الصراع أو حتى الخروج عن السيطرة".وأضافت: "ان الصين تعارض وتندد بكل عمل يضر بالمدنيين الأبرياء وتعارض أي خطوة تؤدي إلى تفاقم الصراع".