Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الصينية: بكين تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان

Lebanon 24
29-09-2024 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1254306-638632786258825936.jpg
Doc-P-1254306-638632786258825936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "بكين تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان"، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الصينية على موقعها على الإنترنت: "إن الصين تحث كل الأطراف، وبخاصة إسرائيل على تهدئة الوضع على الفور ومنع اتساع الصراع أو حتى الخروج عن السيطرة".
Advertisement

وأضافت: "ان الصين تعارض وتندد بكل عمل يضر بالمدنيين الأبرياء وتعارض أي خطوة تؤدي إلى تفاقم الصراع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:23 | 2024-09-30
04:20 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
03:43 | 2024-09-30
03:29 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24