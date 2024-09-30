Advertisement

إقتصاد

هل تؤثر حرب لبنان على سعر صرف الدولار في هذه الدولة العربية؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1254549-638633007897459215.jpg
Doc-P-1254549-638633007897459215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن مصرفيين واقتصاديين استبعدوا تأثر سعر صرف الدولار في مصر بالحرب الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة المقبلة.
 
وتوقع الخبير المصرفي عبد العال، عدم تأثر حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام الجاري وسط استقرار الأوضاع الداخلية وعدم دخول مصر في الصراع القائم.
Advertisement

وأكد أن المستثمرين الأجانب سواء المستثمرين في أدوات الدين المحلية أو الاستثمارات المباشرة يشعرون أن مصر في ملاذ آمن وسط وجود دعم من الدول الخليجية وعدم دخولها كطرف في الصراع القائم بالمنطقة.

واتفق إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في "شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، مع الرأي السابق، في أن الأوضاع المتوترة في المنطقة لن تؤثر على استقرار سعر صرف الدولار لاستقرار الأوضاع في مصر.

وأوضح أن رؤية المستثمر الأجنبي في أذون الخزانة الذي يعد من أحد موارد النقد الأجنبي إيجابية للأوضاع القائمة في مصر وغير قلق من توسع رقعة الصراع إلى مصر بما يعزز من زيادة دخولهم في السوق المصري.

وكان الدولار ارتفع بنحو 60% مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتأرجح بين 47 و49 جنيها بالبنوك وفق العرض والطلب.

وكان سعر الدولار هبط خلال آخر يومين عمل بالبنوك الأربعاء والخميس الماضيين بنحو 40 قرشا قبل أن يعوض جزءا طفيفا من خسائره بنحو 10 قروش بنهاية تعاملات اليوم مسجلا 48.44 جنيه في البنك الأهلي.
 
ودخل الصراع الإسرائيلي منحى جديد في المنطقة بعد شن الجيش الإسرائيلي ضربات على مدن الجنوب اللبناني مستهدفا القواعد العسكرية لحزب الله، والإعلان رسميا عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عبر ضربة جوية واسعة النطاق على المقر المركزي الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما يثير مخاوف من حدة الصراع.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:31 | 2024-09-30
09:11 | 2024-09-30
09:10 | 2024-09-30
09:08 | 2024-09-30
09:00 | 2024-09-30
08:59 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24