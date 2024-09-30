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عربي-دولي
تقدم روسي مستمر في دونيتسك.. السيطرة على بلدة جديدة
Lebanon 24
30-09-2024
|
07:37
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أعلن الجيش الروسي الاثنين، السيطرة على بلدة جديدة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث لا تزال قواته تتقدم أمام قوات كييف الأقل عددا وتسليحا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وحدات من تجمع الوسط" سيطرت على بلدة نيليبيفكا الواقعة شمال مدينة نيويورك المتنازع عليها على بعد أقل من 5 كيلومترات جنوب مدينة توريتسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية وتتعرض لهجوم روسي منذ أسابيع.
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وتعلن روسيا بانتظام السيطرة على بلدات أوكرانية في منطقة دونيتسك، مسرح هجومها الرئيسي. وأعلنت، الخميس، أنها استولت على مدينة أوكراينسك.
وتقترب قوات موسكو بشكل كبير من مدينتي توريستك وبوكروفسك التي هي مدينة تعدين كبرى لها أهمية استراتيجية ولوجستية للجيش الأوكراني.
وباشرت أوكرانيا التي تواجه صعوبات في الشرق، هجوما في السادس من آب في منطقة كورسك الروسية واستولت على مئات الكيلومترات المربعة وفقا لكييف.
وكانت تأمل في إرغام موسكو على إعادة نشر قواتها في منطقة دونيتسك وبالتالي إبطاء تقدمها، لكن الجنود الروس يواصلون التقدم في الوقت الحالي.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع سبتمبر أن السيطرة على دونباس، الحوض الصناعي الأوكراني الذي يضم منطقة دونيتسك يشكل "أولويته الأساسية". (سكاي نيوز)
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