Advertisement

عربي-دولي

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق

Lebanon 24
30-09-2024 | 18:27
A-
A+
Doc-P-1254813-638633429577710090.jpeg
Doc-P-1254813-638633429577710090.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال متحدث باسم القيادة الوسطى لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن الدفاعات الأميركية دمرت صاروخي كاتيوشا فوق قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد.

وكان مصدران عسكريان قد أبلغا "رويترز" بأن قاعدة فيكتوريا التي تستضيف قوات أميركية استُهدفت بصاروخي كاتيوشا على الأقل.
Advertisement


ونفت وزارة النقل العراقية في بيان توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي بعد الحادث.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-09-30
16:00 | 2024-09-30
15:57 | 2024-09-30
15:28 | 2024-09-30
15:00 | 2024-09-30
14:55 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24