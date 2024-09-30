هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق

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قال متحدث باسم القيادة الوسطى لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن الدفاعات الأميركية دمرت صاروخي كاتيوشا فوق قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد.وكان مصدران عسكريان قد أبلغا "رويترز" بأن قاعدة فيكتوريا التي تستضيف قوات أميركية استُهدفت بصاروخي كاتيوشا على الأقل.ونفت وزارة النقل العراقية في بيان توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي بعد الحادث.