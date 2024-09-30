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عربي-دولي

قتلى وجرحى وأضرار مادية في هجوم إسرائيلي على دمشق

Lebanon 24
30-09-2024 | 23:20
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قال الجيش السوري في بيان إنه تصدى لهجوم جوي إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في العاصمة دمشق.

وأفاد الجيش السوري في بيان بأنه "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة دمشق ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة".
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة 2:05 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها".

وتابع: "أدى العدوان إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد المرصد السوري أنه تم إسقاط بعض الصواريخ التي أطلقت باتجاه دمشق، مشيرا إلى ترجيحات بوجود عملية اغتيال في عملية القصف.

وأعلن التلفزيون السوري الرسمي أن إحدى مذيعاته وهي الإعلامية صفاء أحمد قتلت في سلسلة الغارات التي استهدفت دمشق.

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعدت من مثل هذه الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" عليها في السابع من تشرين الاول من العام الماضي. (سكاي نيوز)
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