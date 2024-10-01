الخطوط الفرنسية والألمانية علقت رحلاتها إلى إسرائيل

قررت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.



وقالت "لوفتهانزا" في بيان لها إنها ستمدد "إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية تشرين الأول الحالي"، فيما ألغت الخطوط الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 8 تشرين الأول الحالي.

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