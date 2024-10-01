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عربي-دولي

الخطوط الفرنسية والألمانية علقت رحلاتها إلى إسرائيل

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:30
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 قررت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

وقالت "لوفتهانزا" في بيان لها إنها ستمدد "إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية تشرين الأول الحالي"، فيما ألغت الخطوط الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 8 تشرين الأول الحالي.
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