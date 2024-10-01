إسرائيل تعلن انتهاء الهجوم الإيراني... وهذه حصيلته

أعلنت إسرائيل "انتهاء التهديد الايراني" ودعت مواطنيها إلى الخروج من الملاجئ، وذلك بعدما أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية باتجاهها، مساء اليوم الثلاثاء.





وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم يعد هناك تهديد من إيران "في الوقت الحالي"، فيما أعلنت خدمة الإسعاف أن الصورايخ أدت إلى "إصابتين طفيفتين" فقط.

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وقال بيان لجهاز الإسعاف الإسرائيلي: "في الوقت الراهن، ليس هناك تقارير عن وقوع إصابات جراء إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، باستثناء إصابتين طفيفتين بشظايا في منطقة تل أبيب وبعض الإصابات الطفيفة في أنحاء أخرى من البلاد أثناء الانتقال إلى أماكن آمنة".

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل، بما في ذلك القدس، خلال الهجوم الذي استمر لدقائق.



