فلاي دبي تلغي رحلات لعدة دول في المنطقة

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قالت شركة فلاي دبي في بيان لرويترز، الأربعاء، إنها ألغت رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران يومي الثاني والثالث من أكتوبر الجاري بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية.واضطربت حركة الملاحة الجوية في دول عدة في الشرق الأوسط، جراء تصاعد التوترات وإطلاق إيران صورايخ ومسيرات على إسرائيل، وتهديد ميليشيات عراقية باستهداف المصالح الأميركية.وتوقفت حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.وأشار وزير النقل العراقي، عبد الرزاق محيبس، في بيان إلى أن "التوترات الإقليمية، كانت سبباً في إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر".وأكد محيبس أن "ذلك يأتي من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".وقال إن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، أخلت الأجواء من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، كما أوقفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، جميع رحلاتها بشكل مؤقت، لأسباب احترازية إلى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المسافرين".وفي إيران، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن هيئة الطيران المدني ألغت الرحلات الجوية في أنحاء البلاد حتى العاشرة من صباح الغد بالتوقيت المحلي.وقال المتحدث باسم مؤسسة الطيران المدني في إيران، جعفر يازرلو: "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء، لحماية سلامة وأمان الطيران، نظرا إلى الوضع في المنطقة والهجمات الصاروخية".وفي الأردن، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت، أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة لها، قبل أن تعود بعد ساعات قليلة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو قوله إن "القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهم".