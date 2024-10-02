Advertisement

عربي-دولي

استشهاد 30 فلسطينياً بهجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

Lebanon 24
02-10-2024 | 02:00
A-
A+

Doc-P-1255603-638634562608334219.jpg
Doc-P-1255603-638634562608334219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 شخصا استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة ومعهدا للأيتام في قطاع غزة.
وقالت إذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم، أن ما يزيد على 30 فلسطينيا استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي لمدرسة ومعهد للأيتام يؤويان نازحين في غزة.
Advertisement
ووفقا للتقارير، فقد استشهدوا هؤلاء في قصف إسرائيلي لمدرسة مسقط، في حي التفاح، ومعهد الأمل للأيتام، في حي الرمال، مشيرة إلى إصابة نحو 17 شخصا في القصف على المدرسة.
وأشارت التقارير إلى استشهاد 10 أشخاص جراء قصف اسرائيلي على مدرسة السوارحة، التي تؤوي نازحين ومناطق اخرى غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.
وشهدت محافظة جنوبي القطاع العدد الأكبر من الضحايا حيث استشهد أكثر من 30 شخصاً في مدينة خان يونس وتم انتشال جثامينهم من أحياء معن وحي المنارة والسلام جنوب خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها الليلة الماضية بشكل مفاجئ ما اسفر عن دمار كبير في الأحياء السكنية وإصابات عديدة في صفوف السكان والنازحين.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم انتشال 12 ضحية من منزل عائلة أبوطه في حي المنارة جنوب مدينة خان يونس. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:21 | 2024-10-02
05:15 | 2024-10-02
05:13 | 2024-10-02
04:55 | 2024-10-02
04:41 | 2024-10-02
04:29 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24