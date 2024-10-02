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عربي-دولي
استشهاد 30 فلسطينياً بهجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين
Lebanon 24
02-10-2024
|
02:00
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 شخصا استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة ومعهدا للأيتام في قطاع غزة.
وقالت إذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم، أن ما يزيد على 30 فلسطينيا استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي لمدرسة ومعهد للأيتام يؤويان نازحين في غزة.
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ووفقا للتقارير، فقد استشهدوا هؤلاء في قصف إسرائيلي لمدرسة مسقط، في حي التفاح، ومعهد الأمل للأيتام، في حي الرمال، مشيرة إلى إصابة نحو 17 شخصا في القصف على المدرسة.
وأشارت التقارير إلى استشهاد 10 أشخاص جراء قصف اسرائيلي على مدرسة السوارحة، التي تؤوي نازحين ومناطق اخرى غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.
وشهدت محافظة جنوبي القطاع العدد الأكبر من الضحايا حيث استشهد أكثر من 30 شخصاً في مدينة خان يونس وتم انتشال جثامينهم من أحياء معن وحي المنارة والسلام جنوب خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها الليلة الماضية بشكل مفاجئ ما اسفر عن دمار كبير في الأحياء السكنية وإصابات عديدة في صفوف السكان والنازحين.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم انتشال 12 ضحية من منزل عائلة أبوطه في حي المنارة جنوب مدينة خان يونس. (سكاي نيوز)
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