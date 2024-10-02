362 يوما على العدوان.. استمرار المعارك بغزة والاحتلال يقصف النازحين

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حذرت إسرائيل النازحين في قطاع غزة بعدم التحرك نحو شمال القطاع، فيما يستمر القصف الإسرائيلي لليوم الـ362 مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى.وجاء في التحذير الإسرائيلي أنه يحظر على النازحين جنوب قطاع غزة من تخطي نتساريم باتجاه مدينة غزة أو شمالها.ونقل 32 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي منذ فجر اليوم الأربعاء، وعدد من الشهداء إلى مستشفى ناصر الطبي.وأسفرت الغارات الإسرائيلية على منازل وتجمعات للنازحين في مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه الليلة الماضية عن وقوع ما لا يقل عن 60 شهيدا وعشرات الجرحى وفقا لمراسلنا.وتطلق الآليات الإسرائيلية النار بكثافة جنوبي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. (روسيا اليوم)