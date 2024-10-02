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عربي-دولي

في السويد... التحقيق في إطلاق نار استهدف سفارة إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:38
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قالت الشرطة السويدية إنها تحقق في حادث إطلاق نار على سفارة إسرائيل في ستوكهولم مساء الثلاثاء.

وسمع إطلاق نار الثلاثاء في شارع قريب من السفارة في وسط ستوكهولم على ما أوضح المصدر نفسه.

وقالت الملحقة الإعلامية في شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبرغ لوكالة "فرانس برس": "سجلنا أثارا تشير إلى تعرض سفارة إسرائيل لإطلاق نار لكننا لا نريد الكشف عن مزيد من التفاصيل لأن التحقيق متواصل".
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وأشارت الشرطة في بيان إلى وجود آثار على المبنى.

ولم توقف الشرطة أي شخص إلا أن كاميرات مراقبة عدة منصوبة في المنطقة وتعمل الشرطة على جمع العناصر المادية وتحليلها على ما قالت الناطقة.

وسجلت حوادث عدة قرب سفارة إسرائيل في السويد منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
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