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عربي-دولي
"إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين".. تهديد من وزير الخارجية الإسرائيلي لإيران
Lebanon 24
02-10-2024
|
08:28
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كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة "إكس" أن إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين بعد الهجوم على مواطنيها.
وكتب في منشوره:" السلطات الإيرانية "تجاوزت الخط الأحمر" من خلال شن هجوم صاروخي مكثف على إسرائيل، وعلى العالم الحر بأسره أن يدعم الدولة اليهودية".
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وأضاف: "اليوم ، تجاوز نظام آية الله خطا أحمر، ولن تبقى إسرائيل صامتة في مواجهة هجوم إيران الوحشي على مواطنينا، يجب على العالم الحر كله دعم إسرائيل لوقف محور الشر الإيراني قبل فوات الأوان".
وشكر كاتس السياسيين الأجانب الذين أعربوا عن دعمهم لإسرائيل. وقال: "لن يُنسى أبدًا الدعم والتضامن من قادة ودول حول العالم. نحن نعرف من هم أصدقاؤنا".
وتابع: "اليوم، أعلنت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل ومنعته من دخول البلاد، أي شخص لا يستطيع إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل كما فعلت العديد من دول العالم، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف: "هذا الأمين العام لم يندد بعد بالمذبحة والفظائع الجنسية التي ارتكبها قتلة حماس في 7 تشرين الأول، ولم يقود أي جهود لإعلانهم منظمة إرهابية، سيتم تذكر الأمين العام الذي يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة من حماس وحزب الله والحوثيين والآن إيران باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة".
وخلص قائلا: "ستستمر إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو بدون أنطونيو غوتيريش". (روسيا اليوم)
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