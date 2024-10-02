ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

Advertisement

دعت الحكومة الألمانية مواطنيها إلى مغادرة إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل وتهديدات الأخيرة بالانتقام.وقالت وزارة الخارجية في تحديث لتوصياتها اوردته "فرانس برس": "يُطلب من المواطنين الألمان مغادرة إيران" وكذلك عدم السفر إليها.