Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

Lebanon 24
02-10-2024 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1255899-638634829046172626.jpeg
Doc-P-1255899-638634829046172626.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت الحكومة الألمانية مواطنيها إلى مغادرة إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل وتهديدات الأخيرة بالانتقام.

وقالت وزارة الخارجية في تحديث لتوصياتها اوردته "فرانس برس": "يُطلب من المواطنين الألمان مغادرة إيران" وكذلك عدم السفر إليها.
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:34 | 2024-10-02
10:02 | 2024-10-02
10:00 | 2024-10-02
09:43 | 2024-10-02
09:10 | 2024-10-02
09:08 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24