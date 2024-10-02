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مقتل 4 جنود عراقيين في كمين لتنظيم داعش قرب كركوك

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:12
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أعلن الجيش العراقي عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين اليوم الأربعاء، في كمين نصبه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي لرتل عسكري قرب مدينة كركوك النفطية بشمال البلاد.
وقال مسؤولان عسكريان إن قوات الأمن كانت في طريقها إلى المنطقة الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب غربي كركوك، لاعتقال شخص مشتبه في أنه من المتشددين حين تعرضت لنيران قناصة وأسلحة آلية.
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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن بيان الجيش اتهم تنظيم داعش بالمسؤولية.

ونُصب الكمين في منطقة ريفية جنوب غربي كركوك لا تزال مرتعا لنشاط الخلايا المتشددة بعد سنوات من إعلان العراق النصر النهائي على داعش في عام 2017.

وبعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش كقوة قادرة على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، تحول فلول التنظيم إلى شن هجمات الكر والفر على القوات الحكومية في مناطق مختلفة من العراق. (الحرة)
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