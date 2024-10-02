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عربي-دولي
السفارة الروسية في طهران توصي مواطنيها بعدم السفر إلى إيران
Lebanon 24
02-10-2024
|
11:43
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أوصت السفارة الروسية في طهران المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى إيران "حتى يعود الوضع إلى طبيعته".
وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان عبر قناتها على "تيليغرام": "نظرا لتفاقم الوضع في إيران، توصي السفارة الروسية مواطني روسيا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى إيران، حتى يعود الوضع إلى طبيعته".
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وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إجراء روسيا اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف في الشرق الأوسط، وأنها تدعو الجميع إلى ضبط النفس.
جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء حيث تابع، ردا على سؤال حول الإجراءات التي تعتزم موسكو اتخاذها فيما يتعلق بالوضع المتدهور في الشرق الأوسط، وما إذا كانت روسيا ستدعم إيران حال نشوب صراع واسع النطاق مع إسرائيل: "لدينا اتصالات مع جميع أطراف الصراع، ونواصل إجراء هذه الاتصالات وندعو جميع الأطراف لضبط النفس في ضوء ما يحدث، وبالطبع ندين أي أعمال تؤدي إلى مقتل مدنيين".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان، وقال بيان الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ البالستية استهدفت قواعد ومقرات مهمة في إسرائيل.
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وإن لدى إسرائيل خططاً على المستوى العسكري.
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