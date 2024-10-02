عقوبات على إيران ودعم لإسرائيل.. هل وافق بايدن على ضرب المواقع النووية الإيرانية؟

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران، في إطار التصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

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وأكد بايدن أن بلاده تقدم النصائح لإسرائيل وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها.وأشار بايدن، في تصريحات، إلى أن واشنطن لا تؤيد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، مشدداً على أهمية مناقشة ما ستقوم به إسرائيل والاتفاق على حقها في الرد، على أن يكون هذا الرد متناسباً مع الموقف القائم.