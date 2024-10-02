"لن نكون ساحة حرب لأحد".. هذا ما أبلغه الأردن لإسرائيل وإيران

Advertisement

ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الصفدي قوله في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي إن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، مشيراً إلى أن "هذا موقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل".وتناقل أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة.وأدّى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخليّة الأردنيّة.وأكّد الصفدي "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة عبر التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".وحذر من "التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة برمتها".وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، الثلاثاء، إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني. (سكاي نيوز)