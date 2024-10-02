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عربي-دولي

"لن نكون ساحة حرب لأحد".. هذا ما أبلغه الأردن لإسرائيل وإيران

Lebanon 24
02-10-2024 | 13:37
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أكّد وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، أن بلاده "ستتصدى بكل إمكاناتها لأي تهديد لأمنها واستقرارها وقد أبلغت إيران وإسرائيل بذلك بعد عبور العديد من الصواريخ الإيرانية المجال الجوي للمملكة الثلاثاء".
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ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الصفدي قوله في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي إن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، مشيراً إلى أن "هذا موقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل".

 وتناقل أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة.

وأدّى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخليّة الأردنيّة.

 وأكّد الصفدي "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة عبر التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".

وحذر من "التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة برمتها".

 وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، الثلاثاء، إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني. (سكاي نيوز) 
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