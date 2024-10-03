إيران والسعودية تبحثان العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

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دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في قطر، إلى وحدة الدول الإسلامية ضد العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط.وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، التقى بزشكيان الموجود في قطر لحضور قمة حوار التعاون الآسيوي، وزير الخارجية السعودي.وأكد الرئيس الإيراني خلال اللقاء على أهمية توسيع العلاقات بين الدول الإسلامية.وأضاف: "نعتبر الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية أشقاء لنا، ونؤكد على زيادة التقارب والوحدة من خلال وضع الخلافات في الرأي جانبا".وفي إشارة إلى الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران على إسرائيل مساء الثلاثاء، قال بزشكيان: "آخر عملية مشروعة حاسمة لقواتنا المسلحة ردا على استمرار جرائم النظام (إسرائيل) جرت بعد وعود كاذبة بوقف إطلاق النار في غزة مقابل اعتدال إيران".ولفت الرئيس الإيراني إلى أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تلعب دورا مهما في وقف الهجمات الإسرائيلية.وتابع: "إذا كان النظام الصهيوني يتجرأ على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة اليوم، فهذا بسبب لامبالاة الدول الإسلامية. إذا لم نتحد ضد هذا العدوان، فسيأتي الدور غدا بعد غزة ولبنان على الدول والمدن الإسلامية الأخرى".من جهته نقل وزير الخارجية السعودي تحيات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحارة إلى بزشكيان.ولفت ابن فرحان إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وبين الدول الإسلامية.وأردف: "نعتزم طي صفحة الخلافات بين البلدين وحل المشاكل وتطوير العلاقات بيننا كدولتين صديقتين وشقيقتين".وبشأن العدوان الإسرائيلي على المنطقة، أشار ابن فرحان إلى أن إدارة تل أبيب تحاول نشر الحرب في المنطقة برمتها.وأضاف: "نقدّر حكمتكم وبراعتكم في السيطرة على الوضع، وفي الوقت نفسه، لدينا الإيمان الكامل بأننا سنلعب دورا في ضمان السلام والهدوء في المنطقة". (الاناضول)