Advertisement

عربي-دولي

الشيخ محمد بن زايد والسيسي يشهدان تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية

Lebanon 24
03-10-2024 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1256743-638635965243947919.png
Doc-P-1256743-638635965243947919.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب “الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية” وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مصر.
Advertisement

كان الشيخ محمد بن زايد قد وصل إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث كان في استقبالهما الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أشرف سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة أفرع القوات المسلحة المصرية، فيما أدى حرس الشرف التحية العسكرية وعزف السلام الوطني لكل من البلدين.


وتوجه الرئيسان إلى منصة العلم حيث جرى رفع علم القوات المسلحة، فيما مرت المروحيات حاملة أعلام البلدين وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية فيها.

 وتضمن الحفل عروضا لمختلف وحدات القوات المسلحة المصرية، إلى جانب الفروسية والمظلات وغيرها من العروض.

وكتب رئيس دولة الإمارات كلمة في سجل كبار الزوار في الأكاديمية العسكرية المصرية قال فيها :"سعدت بزيارة هذا الصرح العسكري العريق الذي يليق بالقوات المسلحة المصرية وتاريخها المشرف والمشاركة مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.. أتمنى لمصر الشقيقة وشعبها وجيشها دوام المنعة والعزة".

كما شهد حفل التخريج في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، إضافة إلى عدد من أعضاء الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات خلال الزيارة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2024-10-03
16:41 | 2024-10-03
16:38 | 2024-10-03
16:28 | 2024-10-03
16:00 | 2024-10-03
15:50 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24