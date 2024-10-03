الشيخ محمد بن زايد والسيسي يشهدان تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية

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كان الشيخ محمد بن زايد قد وصل إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث كان في استقبالهما الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أشرف سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة أفرع القوات المسلحة المصرية، فيما أدى حرس الشرف التحية العسكرية وعزف السلام الوطني لكل من البلدين.وتوجه الرئيسان إلى منصة العلم حيث جرى رفع علم القوات المسلحة، فيما مرت المروحيات حاملة أعلام البلدين وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية فيها.وتضمن الحفل عروضا لمختلف وحدات القوات المسلحة المصرية، إلى جانب الفروسية والمظلات وغيرها من العروض.وكتب رئيس دولة الإمارات كلمة في سجل كبار الزوار في الأكاديمية العسكرية المصرية قال فيها :"سعدت بزيارة هذا الصرح العسكري العريق الذي يليق بالقوات المسلحة المصرية وتاريخها المشرف والمشاركة مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.. أتمنى لمصر الشقيقة وشعبها وجيشها دوام المنعة والعزة".كما شهد حفل التخريج في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، إضافة إلى عدد من أعضاء الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات خلال الزيارة. (سكاي نيوز)