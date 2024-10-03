غارات أميركية بريطانية على الحديدة.. الحوثيون يهددون بمزيد من التصعيد

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين على محافظة الحديدة غربي اليمن.



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وذكرت وكالة "سبأ" الحوثية أن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة الجبانة التابعة لمحافظة الحديدة"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.وتعد الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.في السياق ذاته، أكد زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، المضي في تصعيد الهجمات والعمليات ضد السفن.وأشار في كلمة، مساء الخميس، إلى استهداف 188 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي منذ شباط الماضي، لافتا إلى أن الهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الحديدة لن توقف الهجمات الحوثية، على حد تعبيره.وامتدح زعيم الحوثيين، الهجوم الصاروخي الذي شنته ايران، الثلاثاء، باتجاه العمق الاسرائيلي ووصفه بـ "الضربة الكبيرة والموفقة".وقال إن "عملية الوعد الصادق الثانية كانت ناجحة وقوية وضاربة"، في إشارة إلى الرد الإيراني على اغتيال اسرائيل لأمين حزب الله، حسن نصر الله، وقائد حركة حماس، إسماعيل هنية.وأكد الحوثي إن إيران "نفّذت أكبر ضربة صاروخية تلقاها العدو الإسرائيلي منذ بداية احتلال العدو لفلسطين".وتعهد زعيم جماعة الحوثيين "بالوقوف الى جانب حلفائه في حزب الله وجماهيره وحاضنته الشعبية". (العربية)