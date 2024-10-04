Advertisement

عربي-دولي

صراع شرس بين ترامب وهاريس.. تنافس على استقطاب أصوات العرب

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:20
A-
A+

Doc-P-1256873-638636303183252599.jpg
Doc-P-1256873-638636303183252599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتنافس المرشحان للانتخابات الرئاسية، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، على استقطاب الناخبين العرب، نظراً لدورهم في حسم أصوات ولايات متأرجحة، أبرزها ميشيغان.
Advertisement
والتقى مستشار كبير لهاريس بقيادات للمسلمين والعرب بالولايات المتحدة، الأربعاء، في وقت تسعى فيه الحملة الديمقراطية إلى استعادة أصوات الناخبين الغاضبين من الدعم الأميركي لحربي إسرائيل في غزة ولبنان. وقال مكتب نائبة الرئيس إن فيل غوردان، مستشار هاريس للأمن القومي، أبلغ القيادات في الاجتماع الافتراضي بأن الإدارة تدعم كلا من وقف إطلاق النار في غزة والدبلوماسية في لبنان والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
في هذه الأثناء، كشف استطلاع أجرته مؤسسة «جون زغبي استراتيجيز» بين الناخبين العرب الأميركيين عن أن تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة أدى إلى تآكل الدعم التاريخي للحزب الديمقراطي، وانقسام الجاليات العربية الأميركية بالتساوي بين ترمب وهاريس.
(الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:50 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:32 | 2024-10-04
05:30 | 2024-10-04
05:24 | 2024-10-04
05:21 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24