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دعا مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف زملاءه في رابطة الدول المستقلة إلى التعاون لتحديد الهياكل الإرهابية التي يشرف عليها الغرب.جاء ذلك وفقا لتصريحات بورتنيكوف خلال اجتماع مجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، حيث تابع: "في روسيا، نستكمل إجراءات استبعاد حركة (طالبان) من قائمة المنظمات الإرهابية، ونرى استعداد الحركة لمحاربة أخطر جناح لتنظيم (داعش)، (ولاية خراسان)، التي لا تزال تتلقى دعما بالموارد من الغرب، الذي يستخدم قدرات الجماعة الإرهابية في أعمال تخريبية تحت علم زائف على أراضينا".وأشار بورتنيكوف إلى أن إحدى هذه الجرائم كانت الهجوم على مركز كروكوس ربيع هذا العام، والذي شارك في تنفيذه جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، والتي يسيطر عليها الغرب.ودعا بورتنيكوف زملاءه في رابطة الدول المستقلة إلى التعاون لتحديد الهياكل الإرهابية التي يشرف عليها الغربيون، بما في ذلك قنوات الاتصال بين الوحدات الإرهابية.وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن القتال ضد (ولاية خراسان) وغيرها من الجماعات الجهادية المتمركزة في أفغانستان، فإننا نعتقد أنه من المستحسن، من ناحية، إقامة اتصالات مع (طالبان)، ومن ناحية أخرى، تحديد الداعمين المحتملين للإرهابيين في أفغانستان".