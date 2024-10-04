Advertisement

عربي-دولي

روسيا تستكمل إجراءات استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:43
A-
A+

Doc-P-1256961-638636390987600017.jpg
Doc-P-1256961-638636390987600017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف زملاءه في رابطة الدول المستقلة إلى التعاون لتحديد الهياكل الإرهابية التي يشرف عليها الغرب.
جاء ذلك وفقا لتصريحات بورتنيكوف خلال اجتماع مجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، حيث تابع: "في روسيا، نستكمل إجراءات استبعاد حركة (طالبان) من قائمة المنظمات الإرهابية، ونرى استعداد الحركة لمحاربة أخطر جناح لتنظيم (داعش)، (ولاية خراسان)، التي لا تزال تتلقى دعما بالموارد من الغرب، الذي يستخدم قدرات الجماعة الإرهابية في أعمال تخريبية تحت علم زائف على أراضينا".
Advertisement
وأشار بورتنيكوف إلى أن إحدى هذه الجرائم كانت الهجوم على مركز كروكوس ربيع هذا العام، والذي شارك في تنفيذه جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، والتي يسيطر عليها الغرب.
ودعا بورتنيكوف زملاءه في رابطة الدول المستقلة إلى التعاون لتحديد الهياكل الإرهابية التي يشرف عليها الغربيون، بما في ذلك قنوات الاتصال بين الوحدات الإرهابية.
وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن القتال ضد (ولاية خراسان) وغيرها من الجماعات الجهادية المتمركزة في أفغانستان، فإننا نعتقد أنه من المستحسن، من ناحية، إقامة اتصالات مع (طالبان)، ومن ناحية أخرى، تحديد الداعمين المحتملين للإرهابيين في أفغانستان".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:50 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:32 | 2024-10-04
05:30 | 2024-10-04
05:24 | 2024-10-04
05:21 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24