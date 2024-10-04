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عربي-دولي

مجدداً.. غارات جوية تستهدف صنعاء وغرب الحديدة

Lebanon 24
04-10-2024 | 10:34
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واصل التحالف الأميركي البريطاني، شن غاراته الجوية على اليمن، اذ شنّ بعد ظهر اليوم الجمعة غارات على صنعاء وغرب الحديدة.


ونقلت "العربية" عن مصادر ان 4 غارات استهدفت منطقة الكثيب غربي مدينة الحديدة.
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