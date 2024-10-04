فيضانات قوية في البوسنة ومقتل 14 شخصاً على الأقل

Advertisement

قُتل 14 شخصا على الأقل الجمعة في البوسنة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة وانزلاقات أرضية، وهي حصيلة قد تشهد ارتفاعا مع وصول إمدادات الإغاثة إلى القرى المتضرّرة.وقال داركو يوكان المتحدث باسم حكومة يابلانيتشا الواقعة على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب غرب سراييفو لوكالة فرانس برس "عثرنا حتى الآن على 14 جثة في منطقة يابلانيتشا. للأسف، هناك احتمال كبير ألا تكون هذه هي الحصيلة النهائية".وأرسلت الرئاسة الفدرالية البوسنية وحدات من الجيش إلى المنطقة. وقالت في بيان "تمّ حشد وحدات من الهندسة والإنقاذ وطائرة مروحية تابعة لجيش البوسنة والهرسك بشكل طارئ لتقديم مساعدة للسلطات المدنية ردا على هذه الكارثة".من جهتها، أعلنت حكومة المكوّن الكرواتي المسلم في البوسنة، وهو أحد المكوّنات الثلاثة للبلاد حيث تقع المنطقة المتضرّرة، حالة الكارثة الطبيعية.وفي وقت مبكر من بعد ظهر الجمعة، تمكّنت عدّة مركبات تابعة للحماية المدنية من دخول يابلانيتشا التي كانت مقطوعة عن العالم على مدى ساعات جراء انزلاقات أرضية.وتعدّ هذه المدينة، التي يصل عدد سكانها إلى حوالى 4 آلاف نسمة، الأكثر تضرّرا من الكارثة. وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طريقا سريعا مغطى بمخلّفات الطين، بينما كانت المدينة مغمورة بشكل شبه كامل بالمياه.وفي لقطات أخرى في المنطقة، كان هناك مسجد لا تظهر إلا مئذنته جراء الطين الذي كان يغطّيه.وفي صور نشرها مكتب السكك الحديد البوسنية، كان بالإمكان رؤية سكك حديد بوسنية معطّلة ومغطّاة بالحجارة وقطع الخشب التي حملتها الانزلاقات الأرضية.