من خلال منشورات تحذيرية.. إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في غزة

Advertisement

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصدار أوامر إخلاء جديدة، طالت مناطق واسعة في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.وألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات تحذيرية للسكان المتواجدين في 9 مناطق في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع تطالبهم بالإخلاء الفوري، والتوجه إلى ما يُسمّى بـ"المنطقة الإنسانية".هذا وقد أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن طلب الإخلاء هدفه منع عودة سكان شمال القطاع ومنع أي هجمات يتم التخطيط لها في ذكرى 7 تشرين الأول.يشار إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت في بيان مساء أمس الجمعة استشهاد القيادي بالحركة زاهي ياسر عوفي في غارة إسرائيلية على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى جانب 7 مقاتلين آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عوفي، المسؤول عن حماس في طولكرم، في هجوم يوم الخميس.(سكاي نيوز)