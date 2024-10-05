سيناريوهان... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب الشاملة

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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج قال إن سيناريوهات المواجهة بين إسرائيل وإيران لا يمكن التكهن بها حاليا، وإن شكل المواجهة سيتحدد وفقا للرد الإسرائيلي المرتقب لو حدث.وأضاف أن "الرد الإسرائيلي على الضربات الصاروخية الإيرانية وارد بدرجة كبيرة إن لم يكن أكيدا، وسيحدد حجم هذه الضربة شكل المواجهة المقبلة بين إيران وإسرائيل".وأوضح أن "الهجمات الإسرائيلية لو اقتصرت على غارات جوية أو ضربات صاروخية لبعض المناطق سيكون الأمر عاديا، أما إذا طالت منشآت حيوية، مثل المفاعل النووي الإيراني، فسترد طهران، وهو ما سيؤدي إلى اشتعال المنطقة والدخول في حرب إقليمية".وأكد الخبير العسكري المصري، أن "أي حرب إقليمية في المنطقة، سيكون لها تبعات عديدة، وإن كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي على إيران". (روسيا اليوم)