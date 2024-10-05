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عربي-دولي

جونسون يفضح حركات بايدن المراهقة.. ماذا فعل لزوجته "الجميلة" كاري؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:05
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كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، في سيرته الذاتية التي ستصدر قريباً، سبب رفض الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة حاملة الطائرات البريطانية خلال زيارته إلى المملكة المتحدة عام 2021، وذلك بسبب عدد الخطوات الكثيرة.
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وبحسب ما ورد في صحيفة "تليغراف" Telegraph البريطانية، فإن جونسون كان يشير إلى لقائه ببايدن قبل قمة مجموعة الـ7 في كورنوال. وتساءل ومساعدوه عما إذا كان الرئيس الأميركي، الذي كان يبلغ من العمر 78 عاماً آنذاك، "يبدو حقاً كبيراً في السن كما يقول منتقدوه أحياناً"، بحسب ما ورد في كتاب جونسون.
 
وجاء فيه: "أخبرنا موظفوه أنه لن يصعد على متن حاملة الطائرات الضخمة لدينا، بسبب الخطوات الكثيرة، التي ينبغي عليه أن يخطوها، مما وضع الكثير من علامات الاستفهام حول لياقته البدنية. إلا أن رئيس الوزراء الأسبق تطرق لجانب آخر، وهو أن بايدن "أعجب قليلاً" بزوجة جونسون كاري، التي كانت تبلغ من العمر 33 عاماً آنذاك.
 
وأشار جونسون إلى أن بايدن، الذي حضر القمة مع زوجته جيل، مزح قائلاً إنه وكاري قد يتسللان للتنزه بمفردهما على الشاطئ.

وبحسب ما ورد في كتاب جونسون، توجه بايدن بالحديث إلى كاري قائلا: "لماذا لا نذهب أنا وأنت إلى الشاطئ.. ونترك هذا الرجل هنا؟"، فيما أظهرت جيل بايدن علامات التعجب بعينيها.

ومن ضمن ما كشفه بوريس جونسون في كتابه أيضاً، أن موظفيه عثروا على جهاز تنصت في حمام مكتبه بعد أن استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارة لوزارة الخارجية البريطانية في عام 2017، حيث كان جونسون يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني آنذاك.
 
يذكر أن السيرة الذاتية لجونسون Unleased ستصدر في 10 تشرين الأول. (العربية)

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