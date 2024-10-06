قفز على المنصة التي كان ترامب عليها.. ماسك يواصل حملة الدعم ويحذّر!

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وجه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات لاذعة للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال ظهوره يوم السبت مع دونالد ترامب في تجمع انتخابي، واصفا المرشح الرئاسي الجمهوري بأنه الوحيد القادر على "الحفاظ على الديمقراطية في أميركا".وانضم ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، والذي اشترى أيضا منصة "إكس"، إلى ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا حيث حاول مسلح اغتيال الرئيس الأميركي السابق خلال تجمع انتخابي في شهر يوليو الماضي.وقفز ماسك على المنصة التي كان ترامب يخاطب من عليها أنصاره، وحذر من أن "هذه ستكون الانتخابات الأخيرة إذا لم يفز ترامب"، حسبما أوردت "الأسوشيتد برس".وظهر ماسك وهو يرتدي قبعة سوداء تحمل شعار حملة ترامب "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".وأمام حشد كبير، سعى ماسك إلى تصوير ترامب على أنه بطل حرية التعبير، بحجة أن الديمقراطيين يريدون "أن يسلبوك حرية التعبير، ويحرموك من حقك في حمل السلاح ومن معركتك للتصويت".وخلال خطابه، أشاد ماسك بشجاعة ترامب قائلا: "أميركا هي موطن الشجعان، ولدينا رئيس يقاتل تحت النيران".وكان هذا الظهور هو الأول التي ينضم فيه ماسك إلى إحدى تجمعات ترامب، ويعكس التحالف المتنامي بين الرجلين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. (سكاي نيوز)