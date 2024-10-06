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عربي-دولي
إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية
Lebanon 24
06-10-2024
|
14:55
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أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد، في انتخابات رئاسية اختار فيها التونسيون رئيسا جديدا من 3 مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
وذكرت وكالة فرانس برس أن أكثر من 5 آلاف مركز أغلق عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بعد أن فتحت منذ الثامنة صباحا.
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وبلغ عدد الناخبين المسجلين 9.7 ملايين، يختارون رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، وفقا لهيئة الانتخابات في تونس.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الأربعاء المقبل "على أقصى تقدير"، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.
ويتنافس قيس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات.
وما يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 بالمئة من الأصوات (و58 بالمئة من نسبة المشاركة) في العام 2019، يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين.
المصدر: سكاي نيوز
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