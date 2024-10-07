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53% من الإسرائيليين: حان الوقت لإنهاء الحرب على قطاع غزة

Lebanon 24
07-10-2024 | 04:50
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، الاثنين، أن أغلبية الإسرائيليين (53 بالمئة) تعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء "الحرب" في قطاع غزة.
وأجرى مركز فيتربي للرأي العام وأبحاث السياسات، في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، هذا الاستطلاع وشمل عينة عشوائية من 1000 إسرائيلي بهامش خطأ 3.10 بالمئة.
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ووفق النتائج، التي نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الاثنين، أعرب 53 بالمئة عن اعتقادهم بأنه حان الوقت لإنهاء "الحرب".
وقال حوالي ثلثي الإسرائيليين إن شعورهم بالأمن الشخصي تدهور منذ 7 تشرين الأول 2023.
واعتبر 62 بالمئة أن عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة هي الهدف الرئيسي لإسرائيل، فيما قال 29 بالمئة إن إسقاط حماس هو الهدف الرئيسي.
وأعرب 8 بالمئة من الإسرائيليين عن اعتقادهم بأنه "من المرغوب فيه أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة بعد الحرب".
ودون تحديد نسب، أظهرت النتائج انقساما بين متفائلين ومتشائمين بشأن مستقبل إسرائيل.
واعتبرت أعلى نسبة، وهي 38 بالمئة، أن حربا شاملة متعددة الجبهات هي أكبر تهديد خارجي لإسرائيل، فيما يحتل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المرتبة الأخيرة في ترتيب التهديدات الخارجية بنسبة 8.5 بالمئة.
(الأناضول)
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