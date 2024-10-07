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عربي-دولي

"بواسطة طائرات مسيّرة".. المقاومة الإسلاميّة في العراق تستهدف موقع عسكري إسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:46
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الاثنين، عن استهدافها موقعا عسكريا إسرائيليا بواسطة الطائرات المسيرة دون تحديد مكانه.

وجاء في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الاثنين 7-10-2024، بواسطة الطيران المسير هدفا عسكريا في أراضينا المحتلة".
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وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية في العراق" ستواصل عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت يوم الأحد، عن استهدافها 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل باستخدام الطيران المسير.

وفي ذات السياق  أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين أنه استهدف عددا من البلدات شمالي مدينة حيفا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلة أنه تم رصد إطلاق 35 صاروخا من جنوب لبنان، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس. (روسيا اليوم) 
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