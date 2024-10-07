"بواسطة طائرات مسيّرة".. المقاومة الإسلاميّة في العراق تستهدف موقع عسكري إسرائيلي

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وجاء في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الاثنين 7-10-2024، بواسطة الطيران المسير هدفا عسكريا في أراضينا المحتلة".وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية في العراق" ستواصل عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت يوم الأحد، عن استهدافها 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل باستخدام الطيران المسير.وفي ذات السياق أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين أنه استهدف عددا من البلدات شمالي مدينة حيفا، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلة أنه تم رصد إطلاق 35 صاروخا من جنوب لبنان، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس. (روسيا اليوم)