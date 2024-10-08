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عربي-دولي
بقوة 5.8 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا
Lebanon 24
08-10-2024
|
00:59
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وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء قرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على بعد 537 كيلومترا شمال شرق بلدة هيكس باي البالغ عدد سكانها نحو 1.4 ألف نسمة في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
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ولم ترد أنباء حتى عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، ولم يصدر تحذير من حدوث موجة تسونامي.(روسيا اليوم)
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