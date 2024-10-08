Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تواصل التقدم في اوكرانيا.. وتصل توريتسك إحدى ركائز تحصينات العاصمة كييف

Lebanon 24
08-10-2024 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1258844-638639738450243970.jpg
Doc-P-1258844-638639738450243970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يوم جديد من التصعيد والاقتتال تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، حيث يتقدم الجيش الروسي ويبسط سيطرته على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تقاوم قوات كييف بدعم عسكري من الحلفاء الغربيين.
Advertisement

وفي آخر التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إن القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة توريتسك الواقعة على جبهة القتال بشرق أوكرانيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من سقوط بلدة فوليدار القريبة.
وأبلغت أناستاسيا بوبوفنيكوفا، المتحدثة باسم المجموعة التكتيكية العملياتية (لوهانسك)، الإذاعة الوطنية الأوكرانية أن "الوضع غير مستقر، والقتال يدور فعليا عند كل مدخل (للمدينة)". وأضافت: "لقد دخل الروس إلى الضواحي الشرقية للمدينة".

ولم يصدر تعليق على الفور من وزارة الدفاع الروسية التي قالت أمس الاثنين إن قواتها ألحقت أضرارا بالقوات والعتاد بالقرب من عدة بلدات في المنطقة، بما في ذلك بالقرب من توريتسك.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2024-10-08
09:12 | 2024-10-08
09:05 | 2024-10-08
09:02 | 2024-10-08
08:52 | 2024-10-08
08:31 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24