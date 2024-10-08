القوات الروسية تواصل التقدم في اوكرانيا.. وتصل توريتسك إحدى ركائز تحصينات العاصمة كييف

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وفي آخر التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إن القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة توريتسك الواقعة على جبهة القتال بشرق أوكرانيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من سقوط بلدة فوليدار القريبة. يوم جديد من التصعيد والاقتتال تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، حيث يتقدم الجيش الروسي ويبسط سيطرته على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تقاوم قوات كييف بدعم عسكري من الحلفاء الغربيين.وفي آخر التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إن القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة توريتسك الواقعة على جبهة القتال بشرق أوكرانيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من سقوط بلدة فوليدار القريبة.

وأبلغت أناستاسيا بوبوفنيكوفا، المتحدثة باسم المجموعة التكتيكية العملياتية (لوهانسك)، الإذاعة الوطنية الأوكرانية أن "الوضع غير مستقر، والقتال يدور فعليا عند كل مدخل (للمدينة)". وأضافت: "لقد دخل الروس إلى الضواحي الشرقية للمدينة".



ولم يصدر تعليق على الفور من وزارة الدفاع الروسية التي قالت أمس الاثنين إن قواتها ألحقت أضرارا بالقوات والعتاد بالقرب من عدة بلدات في المنطقة، بما في ذلك بالقرب من توريتسك.