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عربي-دولي
ما بين دولة عربيّة وإسرائيل.. تقرير يتحدّث عن أفضل عام سياحي رغم الحرب
Lebanon 24
08-10-2024
|
08:17
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ تقريراً نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تحدّث عن الأضرار التي لحقت بالإقتصاد الإسرائيلي وبقطاع السياحة في إسرائيل في حين تشهد مصر انتعاشا سياحيا غير مسبوق.
وقال تقرير الصحيفة العبرية إنه على الرغم من الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ عام وحتى الآن، ومن دون دخول سياح إسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء بسبب الأوضاع الأمنية تشهد مصر أفضل عام سياحي عرفته على الإطلاق.
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وأوضح تقرير الصحيفة العبرية الذي أعده إيثان أيشم، أن أعدادا قياسية للسياح الأجانب والعرب وصلوا مصر خلال العام الجاري كما شهدت القاهرة تدفق استثمارات غير مسبوقة وتستعد لافتتاح أكبر متحف تاريخي في العالم وتبني مدينة ساحلية سياحية بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة لتعلن مصر أنها تخرج من أزمة السياحة الكبرى في حين تشهد تل أبيب انتكاسة سياحية غير مسبوقة.
وكان القنصل العام الروسي في الغردقة فيكتور فوروباييف قد أكد أن السياح الروس يتوافدون باستمرار إلى مصر رغم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وأوضح في حديث لوكالة "تاس" أن "شركات السياحة تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر وأصبحت الفنادق في الغردقة الآن ممتلئة بالكامل تقريبا بعدد كبير من السياح من ضمنهم السياح الروس".
وأشار أيضا إلى أنه بعد تصاعد التوترات في المنطقة، لم تغلق مصر مجالها الجوي على عكس جيرانها من الدول وبذلك تستطيع الطائرات السفر إلى الغردقة وشرم الشيخ دون أي قيود. (روسيا اليوم)
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