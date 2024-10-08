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عربي-دولي

جريمة مروّعة جدّاً... نرمين قتلت زوجها نوفل وهذا ما فعلته بجثته

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:32
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في جريمة هزّت المجتمع الأسترالي، تواجه سيدة مصرية اتهاماً بقتل وتقطيع زوجها بعد اكتشافها خيانته.

وكشفت الشرطة الأسترالية لغز اختفاء الزوج المصري ممدوح نوفل، والبالغ من العمر 62 عامًا، وقد وجهت الشرطة تهمة القتل إلى زوجته نرمين، وزعمت أنها ذبحت زوجها في منزلهما في جرينايكر غرب مدينة سيدني، ثم قطعت جثته بمنشار كهربائي ووضعتها في أكياس بلاستيكية منفصلة، وتخلصت منها في عدة صناديق قمامة بالمناطق الصناعية في كافة أنحاء جنوب غرب سيدني.
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ثم قامت الزوجة القاتلة بانتحال شخصية زوجها، والاستيلاء على هاتفه وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب استغرق الأمر شهورًا حتى أدركت عائلته في مصر وأصدقاؤه في أستراليا أنه مفقود، كما زعمت الشرطة بأن الزوجة القاتلة سافرت إلى مصر وباعت عقارات، تمهيدًا لهروبها من أستراليا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

وبحسب الصحيفة، وصف أحد المحققين الجريمة بأنها إحدى "أغرب" القضايا التي شهدتها الشرطة الأسترالية.

ووقعت الجريمة في منزل عائلتهما الذي عاشا فيه لأكثر من 10 سنوات، ويتم التعامل مع الحادث باعتباره "جريمة قتل عنف منزلي". (العربية)
 

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