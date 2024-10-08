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نائبة أميركية: إسرائيل تفرض كابوسا بغزة يرقى للإبادة الجماعية

Lebanon 24
08-10-2024 | 10:50
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قالت كوري بوش، عضو مجلس النواب الأميركي إن الحكومة الإسرائيلية تفرض "كابوسا مأساويا يرقى للإبادة الجماعية" منذ أن شنت هجماتها على غزة في 7 تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي، الاثنين، عقب مرور عام على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
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وذكَّرت بوش بأن أكثر من 42 ألف فلسطيني، بينهم 17 ألف طفل، استشهدوا منذ 7 تشرين الأول، وأن غزة دمرت، وشُرد ملايين الفلسطينيين، وظهرت المجاعة والأمراض في المنطقة.
وفي معرض إشارتها إلى استمرار القصف والعنف في المنطقة، قالت بوش: "إن الدمار والضرر الناجم عن ذلك يتجاوز بكثير ما يمكن لأي شخص أن يتحمله. الإنسانية تتمزق إربا".
وأضافت داعيةً إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا العنف: "كان ينبغي لنا أن نتحرك قبل عام، والآن فات الأوان بالنسبة لكثيرين". (الأناضول)
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