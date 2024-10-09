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عربي-دولي

اختبارات كوفيد ومكالمات.. كتاب يكشف عن "علاقة خاصة" بين ترامب وبوتين

Lebanon 24
09-10-2024 | 00:56
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كشف الكاتب الأميركي بوب ودورد في كتابه "الحرب" أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أرسل لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أجهزة اختبار كوفيد لاستخدامه الشخصي في عام 2020.

وأضاف ودورد أن أن ترامب وبوتين تبادلا ما يصل إلى سبع "مكالمات هاتفية خاصة" منذ ترك ترامب منصبه.
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يتطرق الكتاب الذي سيصدر الأسبوع المقبل إلى قصة مساعد طُلب منه مغادرة مكتب ترامب في منتجعه  مارالاغو في فلوريدا حتى يتمكن من الاتصال ببوتين.

ويزعم ودورد أن المساعد، الذي لم يذكر اسمه، قال إنه كانت هناك مكالمات متعددة بين الجانبين.

نفى مدير اتصالات ترامب، ستيفن تشيونغ، هذه الروايات وقال: "لا شيء من هذه القصص التي اخترعها بوب ودورد صحيح وهي من عمل رجل مختل عقليا ومضطرب حقا".

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن زميل ترامب في الترشح للانتخابات الرئاسية جيه دي فانس قوله: "بصراحة لم أكن أعلم أن بوب ودورد لا يزال على قيد الحياة".

وانتقد فانس ودورد ووصفه بأنه "مخادع" وقال إنه حتى لو كانت القصص صحيحة: "انظر، هل هناك خطأ في التحدث إلى زعماء العالم؟ لا. هل هناك خطأ في الانخراط في الدبلوماسية".
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