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إقتصاد
رسمياً .. كوبا تطلب الانضمام لمجموعة بريكس
Lebanon 24
09-10-2024
|
02:43
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طلبت حكومة كوبا رسمياً الانضمام إلى مجموعة بريكس، وهي كتلة اقتصادية تكونت منذ البداية من دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الجزيرة.
وجاء الطلب من خلال رسالة بعثت بها كوبا، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الرئيس الحالي للمجموعة.
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وفي حزيران الماضي، أعلن وزير خارجية الجزيرة، برونو رودرغجيز، خلال زيارته للدولة الأوراسيوية، اهتمام بلاده بالانضمام إلى الكتلة التي انضمت إليها هذا العام، السعودية وإيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.
وقال رودريغيز خلال إقامته في روسيا: "بالنسبة لي، كانت فرصة لا تُنسى للتأكيد على الأولوية التي تعطيها كوبا لهذه المجموعة، لمساهمتها في التوازن الدولي، ولإنشاء نظام دولي جديد متعدد الأطراف، يقوم على المساواة في السيادة والديمقراطية والعدالة".
وعززت كوبا وروسيا علاقاتهما الثنائية في السنوات الأخيرة، في محاولة لإعادة تأسيس التعاون الوثيق بينهما حتى اختفاء الاتحاد السوفييتي في عام 1991.
وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو، في بداية شهر آيار الماضي، وهي زيارته الرسمية الثانية في أقل من عامين.
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