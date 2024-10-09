Advertisement

إقتصاد

رسمياً .. كوبا تطلب الانضمام لمجموعة بريكس

Lebanon 24
09-10-2024 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1259394-638640640069779273.jpeg
Doc-P-1259394-638640640069779273.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت حكومة كوبا رسمياً الانضمام إلى مجموعة بريكس، وهي كتلة اقتصادية تكونت منذ البداية من دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الجزيرة.

وجاء الطلب من خلال رسالة بعثت بها كوبا، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الرئيس الحالي للمجموعة.
Advertisement

وفي حزيران الماضي، أعلن وزير خارجية الجزيرة، برونو رودرغجيز، خلال زيارته للدولة الأوراسيوية، اهتمام بلاده بالانضمام إلى الكتلة التي انضمت إليها هذا العام، السعودية وإيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال رودريغيز خلال إقامته في روسيا: "بالنسبة لي، كانت فرصة لا تُنسى للتأكيد على الأولوية التي تعطيها كوبا لهذه المجموعة، لمساهمتها في التوازن الدولي، ولإنشاء نظام دولي جديد متعدد الأطراف، يقوم على المساواة في السيادة والديمقراطية والعدالة".

وعززت كوبا وروسيا علاقاتهما الثنائية في السنوات الأخيرة، في محاولة لإعادة تأسيس التعاون الوثيق بينهما حتى اختفاء الاتحاد السوفييتي في عام 1991.

وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو، في بداية شهر آيار الماضي، وهي زيارته الرسمية الثانية في أقل من عامين.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:25 | 2024-10-09
05:10 | 2024-10-09
05:03 | 2024-10-09
04:40 | 2024-10-09
04:24 | 2024-10-09
04:16 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24