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عربي-دولي

في عيد ميلاد بوتين... منشورات تحمل صوره تعمّ كييف

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:05
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ظهر في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف أكثر من ألف منشور يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكتابة "بوتين سيأتي وسيعيد النظام" يوم الاثنين الذي صادف عيد ميلاد الزعيم الروسي.

أفادت بذلك وسائل إعلام، مشيرة إلى أنه تم وضع الملصقات على مبان وحافلات ومكاتب للتسجيل والتجنيد العسكري، وحتى على جدران كاتدرائية الصعود في دير "كييفو بيشيرسكايا لافرا" في وسط العاصمة.
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وعزت التقارير ظهور الملصقات إلى نشاط جماعات المقاومة السرية الموالية لروسيا في البلاد.

ونشرت إحدى تلك الجماعات عبر "تلغرام" صورا للملصقات، مشيرة إلى أن "رجال عمل سري مجهولين هنأوا بهذه الطريقة الرئيس الروسي بعيد ميلاده"، مؤكدين أن كييف "مدينة روسية" وأنها "تنتظر التحرير".

كما نشرت وسائل إعلام صورا لملصقات مشابهة في شوارع أوديسا، فيما تحدثت تقارير عن حدوث الفعالية نفسها في عدد من المدن الأخرى، بينها خاركوف وسومي، حيث لوحظت كتابات جدارية "غرافيتي" تهنئ الرئيس الروسي.

ولفتت التقارير بأن هذه الفعاليات لم تشهدها أوكرانيا العام الماضي، واعتبرتها علامة على أن "المقاومة السرية آخذة في التوسع".

ووفقا للتقديرات الأخيرة لزعيم المقاومة السرية في أوكرانيا سيرغي ليبيديف، فإن ما يقرب من ربع سكان البلاد يدعمون روسيا علنا ويأملون بانتصارها في العملية العسكرية الخاصة. وذكر ليبيديف أن الجماعات المحلية للمقاومة تنفذ بشكل متزايد أعمالا مسلحة كبيرة ضد نظام كييف.
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